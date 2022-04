Suzuki crée la première Académie de pilotage tout-terrain en Tunisie

La première Académie de pilotage de véhicules tout-terrain vient de voir le jour dans le désert tunisien, en cette fin mars 2022 et c’est la mythique marque Nippon, Suzuki, qui en est le promoteur.

Fruit d’une collaboration entre le distributeur officiel de la marque en Tunisie, CARPRO et la société mère du Camp Mars, Sud Extrême SA, ce projet qui est une première en Tunisie, a réuni pour son lancement les 27, 28 et 29 mars, bon nombre de professionnels du secteur, de journalistes spécialisés, d’influenceurs et d’amoureux de sensations fortes.

L’évènement organisé au Camp Mars à Douze, aux portes du désert, a été une occasion pour tester le baroudeur star de la marque, le Jimny. Révélé dans sa 4ème génération en 2019, ce franchiseur à la traction intégrale, s’est révélé être capable d’affronter les routes les plus accidentées avec une facilité notable, bien plus grande que celle vue avec les colosses normalement utilisés dans ses conditions extrêmes. Le secret : sa dimension compacte, son rapport poids-puissance parfait, son châssis en échelle, renforcé et sa transmission intégrale avec boite de transfert à gamme courte.

Durant le « test drive » guidé par le pilote de Rally et promoteur du projet, Riadh Mnif, les présents ont pu profiter de cours pratiques, d’initiation au monde du hors-piste et des hautes dunes de sable fin, avec à la clé une certification de compétence dans le domaine.

Au bout de ses trois jours en compagnie du staff de professionnels de la « Off Road Academy », les journalistes spécialisés on donc, un à un testé les possibilités de la Jimny qui n’a jamais courbé les chines devants les obstacles. Le cadre idyllique, l’excellent service et les bonnes conditions climatiques n’ont fait que rendre l’aventure encore plus particulière.

« L’académie sera ouverte au grand public à partir du 15 septembre 2022. Outre les cours théoriques et pratiques, seront aussi proposés des cours d’apprentissages variées selon les besoins des clients » a révélé Riadh Mnif, qui a également expliqué que l’Académie vient garnir l’offre touristique déjà disponible dans la région. Pour le pilote de Rally, il s’agit d’une « nouvelle variante du tourisme saharien et du tourisme alternatif en général ».

Avec 2,9 million de véhicules vendus à travers le monde depuis son lancement en 1970, la Suzuki Jimny s’impose aujourd’hui comme le baroudeur léger le plus efficace de sa catégorie. Une réussite indéniable pour la firme Nippone.

S.A