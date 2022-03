Kaïs Saïed reçoit Najla Bouden





Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce mercredi 16 mars 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais de Carthage.

La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays et les efforts déployés pour lutter contre toutes les formes de monopole et de spéculation, outre les points qui seraient discutés lors du prochain conseil des ministres.





L’entretien a, également, porté sur la consultation électronique et les moyens qui permettraient de faciliter la participation et de lutter contre les obstacles prémédités et créés par certains pour la faire échouer craignant qu’elle ne révèle la volonté populaire.





S.H