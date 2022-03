Yosra Frawes : le président veut éliminer les associations et la société civile

La militante et ancienne présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Yosra Frawes a estimé, mardi 15 mars 2022, lors de son passage à l’émission Rendez-vous 9, que le véritable danger imminent réside dans les tentatives du président de la République de se maintenir le plus longtemps au pouvoir sans qu’il n'y ait de vie politique et civile.

Dans ce contexte, Yosra Frawes a assuré que Kaïs Saïed veut anéantir les associations et les organisations après avoir éliminé le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature sous prétexte du danger imminent, soulignant que les associations et les organisations nationales poursuivront leurs actions en faveur des citoyens. D’ailleurs, elle a noté que certaines associations allemandes avaient fait part de leur admiration du rôle joué par les associations tunisiennes et de leur impact sur l’opinion publique.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed, avait annoncé, durant le conseil ministériel du 24 février 2022, qu’il comptait procéder à la révision du décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 dans le but de mettre fin au financement étranger des associations. Il avait accusé celles-ci d’espionnage et de trahison.

S.H