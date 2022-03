Adel Bouguerra : la BNA souhaite se positionner comme un acteur majeur du système entrepreneurial en Tunisie

Le salon de l’entreprenariat Riyeda a débuté ce mardi 15 mars 2022, à la cité de la culture. Il sera également accessible sur la plateforme : « Riyeda Event Plateform ».

Pour discuter de cette 9ème édition du Salon, Wassim Ben Larbi a reçu durant la matinale d’Express FM, Adel Bouguerra, directeur marketing et communication de la BNA, sponsor officiel de l’évènement.

« En tant que partenaire officiel, la BNA souhaite se positionner comme un acteur majeur du système entrepreneurial en Tunisie, surtout après que nous ayons placé l’entreprenariat comme axe principal de la banque » a dit le responsable au sein de l’organisation.

Dans son discours, Adel Bouguerra a révélé que pour cette nouvelle année, la BNA a réajusté ses offres au marché. « Nous voulons accompagner les jeunes entrepreneurs tunisiens vers la création de richesses. Nous avons bien segmenté le marché afin d’identifier leurs besoins et proposer les nouvelles offres packagées ».

M. Bouguerra a aussi souligné le fait que le financement est pour une entreprise quelque chose de nécessaire mais « non suffisante » et « c’est pour cela que nous avons toujours de nouvelles offres et packages. Pour les startups elles contiendront forcément la possibilité d’un compte en devise et beaucoup de services d’accompagnement » a-t-il dit.

Durant l’intervention du responsable au sein de la BNA nous avons appris que cette dernière se pose, cette année, comme sponsor de Riyeda Challenge, « un concours qui déterminera les meilleurs startups du salon ».

S.A