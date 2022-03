Olfa Hamdi : notre parti ira une fois à gauche, une fois à droite, selon la politique économique !

La présidente du parti la Troisième République, Olfa Hamdi, a déclaré, hier, jeudi 3 mars 2022 sur les ondes d'Express FM, que son parti a une vision économique qui repose sur dix objectifs dont doubler les exportations de la Tunisie, doubler les visiteurs de la Tunisie et doubler la production énergétique.

Elle a souligné que les autres partis, en parlant de leurs programmes économiques, ne proposent aucune solution mais évoquent souvent des résultats loin d’être réalistes et réalisables.

« Je finance de nombreuses entreprises dans le cadre de mon travail, et quand une entreprise me demande du financement la première chose que je demande est le Business Plan. La Tunisie veut attirer les investisseurs étrangers, il faudrait qu’on leur donne la liste des grands projets qu’on va lancer dans le pays et d’autres détails, ce n’est pas une affaire de conférences et de discours creux. Le financement de notre projet viendra de deux sources, de la Tunisie notamment en instaurant la culture d’une autre forme d’investissement, la bourse et les startups. Les Tunisiens devront être les premiers à investir dans leur pays. C’est un changement de mentalités qui doit être opéré » a déclaré Olfa Hamdi.

La présidente du jeune parti la Troisième République a estimé que les gouvernants n’ont aucune vision économique et ne se sont pas fait entourer par des conseillers compétents car les compétences tunisiennes fuient la politique en raison d’un environnement malsain et agressif.

« Mon parti sera une plateforme pour ces compétences, nos ministres ne comprennent rien à leurs secteurs, la plupart de nos chefs du gouvernement n’ont aucune compétence en économie, même le chef de l’Etat n’y connaît absolument rien. Puisque la priorité de notre pays est l’économie, les dirigeants doivent maitriser l’économie ! » A-t-elle poursuivi.

Olfa Hamdi a estimé que l’UGTT ne joue pas de son poids politique dans l’intérêt des travailleurs comment devrait être sa vocation mais que son dirigeant, Noureddine Taboubi, fait de la politique pour la politique.

Quant au positionnement politique de son parti, elle a eu les mots suivants : « Nous sommes un parti centriste qui selon le spectre idéologique tunisien va une fois à droite et une fois à gauche suivant la politique économique. Nous sommes un parti d’union nationale car nous sommes tous unis par une vision économique, nous accueillons toutes les tendances et toutes les compétences sont les bienvenues. Notre seule ligne rouge est la reconnaissance de la révolution, nous ne travaillerons pas avec les parties qui ne la reconnaissent pas ».

M.B.Z