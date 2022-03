Kaïs Saïed : la justice doit aussi respecter les libertés !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé jeudi 3 mars 2022, le conseil des ministres. Selon un communiqué de Carthage, le chef de l’Etat a rappelé la nécessité de poursuivre les mesures visant à assainir le pays et de bloquer toute tentative d'infiltration des institutions de l’Etat. Il a aussi souligné que les libertés sont garanties et que la loi est appliquée dans le cadre d’une justice équitable et juste.

« Je sais qu’ils se débattent car un projet vise à les empêcher de jouer avec les institutions de l’Etat et nous poursuivrons l’assainissement du pays et notre travail pour arrêter tout cela. Tout le monde sait que quand ils étaient dans les postes qu’ils occupaient, ils étaient divisés et contestés, ceux qui s’unissent aujourd’hui. Ils fabriquaient des affaires dans l’ombre et se livraient de violentes batailles, ils cherchaient une sortie et aujourd’hui ils s’attaquent à un seul homme. Ils pensent que le pouvoir est un butin », a déclaré Kaïs Saïed.

« Ils parlent d’atteinte aux libertés en posant dans les capitales étrangères, ces photos sont les preuves de leur traitrise. Hier, une parcelle de terre appartenant à l’Etat a été louée à une personne sans aucun contrat et les jeunes qui l’occupaient ont été mis dehors, comme à Jelma. La misère et la pauvreté et ils parlent de libertés, ils diffament et insultent, se jettent dans les bras des renseignements étrangers. Personne n’est au-dessus de la loi et les juges doivent aussi respecter les libertés, une affaire d’un appel téléphonique impliquant un délégué, va-t-il prendre la fuite ? Pourquoi le mettre en prison ? Prison et menace de prison envers des gens qui n’ont rien à avoir dans les dossiers, alors que les dossiers qui concernent un nombre de terroristes et de personnes sont dans les casiers depuis des années. Nous sommes pour une justice équitable mais les lobbies interviennent encore. Je le disais sur la Cour des comptes, nous voulons une Cour des comptes et non une Cour de règlement de comptes », a-t-il poursuivi.

Le chef de l’Etat a précisé que projet de décret sur la réconciliation pénale sera réexaminé et publié dans les prochains jours. « Le Conseil examinera aussi un projet qui concerne les sociétés citoyennes et le projet qui concerne le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement », a-t-il indiqué, avant de remercier le ministre des Affaires étrangères et les parties concernées pour l’effort fourni dans l’évacuation des Tunisiens bloqués en Ukraine. « La Tunisie n’abandonnera aucun de ses citoyens même du fin fond du monde chaque Tunisien peut compter sur son pays et y revenir ! » a-t-il conclu.

M.B.Z