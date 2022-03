Kaïs Saïed : la spéculation et la hausse des prix sont préméditées

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 2 mars 2022, la cheffe du gouvernement Najla Bouden pour discuter de sa participation au Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, mais aussi des différents points qui seront abordés lors du conseil des ministres qui se tiendra demain.

Le président de la République a assuré que plusieurs décrets et arrêtés seront examinés, soulignant que la priorité serait accordée à la spéculation et la hausse des prix, « Cette spéculation ainsi que la hausse des prix sont une action préméditée et voulue par « les groupes de pression », si on peut les qualifier ainsi, même s’ils ne parviendront pas à exercer la moindre pression. Tant que nous incarnons la volonté du peuple, nous mettrons en place les textes juridiques nécessaires à la lutte contre cette spéculation et cette hausse des prix qui enflent chaque jour à cause de ces gens dénués de tout patriotisme et toute humanité ».

D’autre part, il a indiqué qu’il serait nécessaire de se pencher sur la question des déchets entassés à Sfax, assurant que les habitants n’en peuvent plus de cette situation exaspérante et que l’Etat doit absolument assumer ses responsabilités dans cette affaire. « La Tunisie est un pays uni et tout le monde a le droit à un environnement sain, mais cette situation ne peut perdurer ».

Au final, le président de la République a tenu à remercier les forces armées et l’aviation civile pour tous les efforts déployés afin d’assurer le rapatriement des Tunisiens bloqués en Ukraine en un temps très réduit.

S.H