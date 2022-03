Chahir Gdaim : la carte d’identité biométrique permettra de préserver les données personnelles !

Le directeur de la police technique et scientifique au ministère de l'Intérieur, Chahir Gdaim, était présent ce mercredi 2 mars 2022, sur le plateau de la Matinale de Shems FM.

Chahir Gdaim était invité pour éclairer l’opinion publique sur le projet de la carte d’identité biométrique. Il a souligné, à ce propos, que le projet est élaboré en coordination avec l’Instance nationale de protection des données personnelles, qui défend le projet, et qu’il n’y a aucun risque de viol de ces données bien au contraire.

« La carte d’identité biométrique facilitera la vie du citoyen et deviendra comme son téléphone portable, il pourra tout faire de chez lui, c’est un énorme pas en avant. Nous avons entamé ce projet en 2014 et la décision a été validée en 2016, nous n’étions pas dans un état d’exception et nous n’avons pas choisi un temps » a affirmé le responsable au micro de Myriam Belkadhi.

« La lecture des cartes d’identité se fera certes sans contact mais cela ne veut pas dire qu’on va espionner les gens dans les espaces publics. Nous répondons à la norme ISO 14433 et la lecture de la carte se fait à une distance de dix centimètres au plus alors il n’y a rien à craindre » a-t-il poursuivi.

Chahir Gdaim a expliqué que les cartes d’identité devraient être modernisées tous les trente ans et que la Tunisie est à la traine dans ce domaine même si son système d’identification basé sur l’identité est parmi les plus fiables. « Nous sommes face à une mauvaise compréhension des éléments, on parle de données personnelles alors que la carte biométrique permettra au contraire de mieux les préserver, on n’y verra par exemple plus l’empreinte digitale ni la profession, beaucoup de données seront cryptées. Les données qui figureront sur la carte sont la photo, le nom, le prénom, la date de naissance, le nom de la mère, le nom du conjoint si on le désire et le rhésus aussi en optionnel » a ajouté le responsable.

« Nous n’avons pas voulu mettre une donnée technique dans notre projet pour qu’il ne nous entrave pas par la suite. Il faut savoir que la technologie évolue et que cette carte va durer jusqu’en 2050 alors pourquoi nous enchainer dans un débat de puce au contact ou sans contact. Nous avons opté pour une neutralité technologique et nous avons choisi de nous accorder de la latitude pour être plus flexibles. De toutes façons, la différence est de dix centimètres et ne permet pas de lire la carte à partir d’une longue distance » a affirmé Chahir Gdaim.

Il a expliqué qu’une carte a deux rôles, l’authentification et l’identification, et que certaines données sont nécessaires pour authentifier la personne qui porte la carte et la base, dont l’accès est limité aux experts de système national d’identification, sera là pour garantir l’identification des citoyens. Et d’ajouter « avec la carte biométrique il n’y aura plus de copie de la CIN, nous avons appris de notre expérience et des autres dans le monde et nous sommes sur la voie d’une modernisation pour aussi améliorer ce système et le rendre au contraire plus sûr. Nous voulons combler les lacunes qui existent et que nous admettons. Nous allons vers une technologie plus sûre et notre but est de protéger les données des citoyens ».

Al Bawsala, rappelons-le, a expliqué son refus de ce projet par le fait qu'il représente une violation des données personnelles des citoyens, d’autant plus que le gouvernement actuel avait décidé de partir sur la base de la première version du projet de 2016, bien que le projet ait été discuté et modifié au sein du Parlement.

L’organisation a assuré que la collecte des données dans une base de données globale exposerait la vie privée et les données personnelles des citoyens à un danger, tenant compte de l’absence des garanties de protection des données.

M.B.Z