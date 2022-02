Samsung Tunisie : Un SAV conçu spécialement pour les personnes sourdes et malentendantes

En accédant à la rubrique « Langage des signes » disponible sur le site samsung.com, les personnes sourdes et malentendantes peuvent désormais se faire conseiller en temps réel par un assistant interprète en langue des signes à travers des appels vidéo.

Samsung Tunisie est ainsi la première entreprise opérant dans l’électronique à proposer un tel service en Tunisie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de Samsung Electronics en matière de gouvernance envi- ronnementale et sociale visant no-tamment l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Ainsi, Samsung Electronics vise à améliorer assidûment l’accès aux informations relatives aux produits en offrant cette option, sans oublier sa volonté d’étendre le service d’assistance en langue des signes aux personnes sourdes et malentendantes rencontrant des difficultés hors ligne, soit en magasins ou en centres de services pour réparations.

Samsung Tunisie propose ce service spécialement conçu pour communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes, tout en développant, de façon continuelle, des fonctionnalités d’accessibilité exclusives à cette catégorie. Samsung souhaite recevoir et traiter leurs demandes d’informations ou de support produits avec les mêmes critères de qualité que le service proposé à tous ses clients.

Toutes les personnes souhaitant accéder à ce service, peuvent se diriger vers le site https://www.samsung.com/n_africa/et la rubrique « Langage des signes » ou directement à travers le lien : https://www.samsung.com/n_africa/sign-language/ . Elles pourront accéder alors au service d’appels vidéo qui les mettront en contact visuel direct avec un assistant qui a été formé, comme tous les collaborateurs Samsung, pour assister les clients en termes d’informations produits et fonctionnalités, de support produit ou de diagnostic à distance. Ce service est accessible quel que soit le lieu où le client se trouve. Il suffit pour, y accéder, d’être muni d’un appareil disposant d’une caméra et d’une connexion internet.