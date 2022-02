Kaïs Saïed depuis Bruxelles : ce n’est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur

« Ce n’est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur ». C’est ce qu’a déclaré le président de la République, Kaïs Saïed, à son arrivée aux Justus Lipsius et Europa à Bruxelles où il participe aux travaux du sommet réunissant les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine les jeudi 17 et vendredi 18 février 2022.

Le chef de l’Etat réagissait à la question d’une journaliste sur les accusations de dérive dictatoriale. Après avoir paraphrasé la célèbre citation du général De Gaulle, Kaïs Saïed a ajouté : « Je suis constitutionnaliste. Je ne peux être qu'attaché à l’Etat de droit et des institutions »

Interpellé sur ses attentes de ce sommet, il a affirmé à une autre journaliste : « Ouvrir de nouvelles perspectives dans les rapports avec l’Union européenne et le monde entier. Nous sommes aujourd’hui entrés dans une nouvelle phase de l’histoire. Il nous faut de nouvelles idées et il nous faut également de nouveaux concepts (…) Le monde entier est entré dans une nouvelle ère de l’histoire. Soyons au rendez vous avec cette nouvelle histoire ».

Dans une autre déclaration accordée cette fois à un média arabophone, il a affirmé qu’il était venu à Bruxelles pour parler des « causes qui nous ont mené à cette situation et des moyens qui nous permettront d’en sortir », en référence à l’ensemble du continent africain. Il a noté, dans ce sens, l’importance d’une coopération sur le même pied d’égalité.

N.J.