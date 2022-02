L’Etat refuse d’aider Cactus Prod : les employés en sit-in ouvert à la Kasbah

Les employés de Cactus Prod ont décidé de déloger le sit-in qu’ils observent, depuis presqu’un mois, dans les locaux de l’entreprise pour se réinstaller à la Kasbah où siège la présidence du gouvernement.

Sana Ben Hammouda, une des journalistes de Cactus prod, a déclaré, jeudi 17 février 2022 sur les ondes de Jawhara FM, que le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, s’était engagé auprès des employés de l’entreprise confisquée à leur assurer le versement de leurs salaires qu’ils n’ont pas perçus depuis le mois de décembre 2021.

« Rien n’a été fait. Nous avons donc organisé un sit-in de protestation devant le ministère des Affaires sociales lundi dernier. Suite à ce sit-in, le ministre des Affaires sociales nous a promis de résoudre la problématique durant la réunion qui s’est tenue hier », a-t-elle affirmé précisant que la rencontre entre le gérant de Cactus Prod, Lamine Moulahi, les ministres des Affaires sociales, des Finances et de la Justice, et le représentant de la commission des biens confisqués n’a pas abouti.

« Le gérant de Cactus Prod nous a appelés dans la soirée de mercredi pour nous expliquer que l’Etat ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour aider l’entreprise et que nous devions, de ce fait, trouver par nous-mêmes une solution », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, on signalera que les forces de police ont essayé d’empêcher les employés de manifester. Les agents les ont sommés de quitter les lieux arguant qu’ils sont en train de perturber le bon fonctionnement d’un établissement public. Toutefois, journalistes et techniciens ont refusé de partir et ont réclamé une entrevue avec la ministre des Finances, Sihem Nemsia.

Les employés de Cactus Prod ont entamé, leur sit-in, le 20 janvier 2022. La société passe par une très mauvaise période avec une série d’impayés sans précédent. Le personnel a été payé avec un retard de plus de deux semaines et n’a perçu que la moitié de son salaire. La CNSS n’a pas été payée depuis deux trimestres en plus des impayés au fisc et fournisseurs. Une partie du matériel de l’entreprise a été confisquée par les créanciers et vendue aux enchères. La gérante, Héla Gharbia, a, d’ailleurs, été limogée mercredi.

Confisquée par l’Etat en 2011, la société est, depuis, sous administration judiciaire. Aucune solution n’a été trouvée et l’Etat a refusé tous les plans de sauvetage proposés par le fondateur de l’entreprise, Sami Fehri.

N.J.