Moez Laâbidi : l’inflation permanente s’installe

Moez Laâbidi, professeur en sciences économiques et membre du conseil d’administration de la Banque centrale, est intervenu jeudi 17 Février 2022, durant la matinale d’Express Fm, présentée par Wassim Ben Larbi, pour dresser un topo de la situation économique en Tunisie et dans le monde.

« En Tunisie il y a un essoufflement du modèle économique, car dans le monde d’aujourd’hui nous ne pouvons plus continuer à offrir des produits à basse valeur ajoutée et prétendre à une rétribution satisfaisante », a dit M. Laâbidi avant d’ajouter : « En gros, le modèle économique doit changer, mais nous ne sommes pas en position de le changer car les finances publiques sont sous pression. Donc, l’assainissement des finances publiques est un préalable ».

Pour Mr. Laâbidi, la situation est aujourd’hui délicate et « tout est conditionné par le FMI. Une entité financière avec laquelle il faut négocier en montrant une vraie volonté de réforme, alors qu’aujourd’hui nous avons l’impression qu’il y a un détournement des priorités par l’exécutif et que le dossier économique est relégué au second plan ».

Durant l’émission il aussi été question d’inflation. Sur ce point, Moez Laâbidi a expliqué que la Tunisie se trouve devant deux cas de figures. « Ou cette inflation, qui touche maintenant tout le monde, est passagère ou bien nous nous trouvons devant : une inflation permanente ».

Il affirme ainsi que la transition énergétique engagée en occident est terriblement gourmande en matières premières, ce qui impacte leurs prix dans la durée. Ajoutant à cela la crise de l’offre engendrée par la pandémie Covid-19, et nous obtenons « une inflation permanente », selon Moez Labidi.

En Tunisie le financement monétaire du budget qui nous « pend au nez » ne fera qu’empirer les choses a expliqué M. Laâbidi, avant de rappeler l’importance d’assainir « maintenant » les finances publiques. « Les populistes parlent volontiers de changement de modèle, mais ne parlent jamais de l’austérité qui doit être imposée pour y arriver », a-t-il conclu.

