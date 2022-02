Le Mouvement du 25 juillet appelle à la dissolution du CSM et d'Ennahdha

Le Mouvement du 25 juillet pour soutenir le peuple tunisien a appelé à participer à la manifestation du 6 février 2022 pour la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Durant une conférence de presse tenue le 5 février 2022, le mouvement a appelé l’ensemble des forces et des organisations nationales à s’unir afin de purifier la justice tunisienne, divulguer la réalité autour de l’appareil secret d’Ennahdha et des assassinats de Chokri Belaïd, de Mohamed Brahmi et de Lotfi Nagdh.

Le mouvement a, également, appelé à la dissolution du mouvement Ennahdha et de l’ensemble des associations soutenant le terrorisme et liées à ce parti. Le mouvement du 25 juillet a appelé la présidence de la République à intervenir pour protéger les blogueurs victimes de fausses accusations.





La même source a réaffirmé son soutien au gouvernement Bouden et aux mesures annoncées par le président de la République relatives à l’état d’exception. Il a annoncé, durant cette conférence de presse, qu’il s’attendait à d’autres mesures audacieuses et courageuses.

« La justice se trouve en situation de blocage. Les magistrats n’ont pas montré leur intention de réformer… Le CSM doit être dissous… Des magistrats corrompus ont dissimulé et dérobé des dossiers… Il y a aussi une ingérence et des mouvements suspects de la part de clandestins venant d’autres pays africains… Ils travaillent au sein de la Télévision Nationale et bénéficient de l’appui d’associations douteuses… Le pouvoir en place doit les poursuivre en justice... Des médias financés par l'étranger œuvrent contre les intérêts de l'Etat », a ajouté le coordinateur national du mouvement, Mohamed Nizar Tezni.

Mohamed Nizar Tezni a, également, expliqué que le Mouvement du 25 juillet 2021 pour soutenir le peuple tunisien était une nouvelle structure politique se présentant comme un troisième choix face à l’islam politique et aux partis politiques d’avant le 25 juillet.

S.G