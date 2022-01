Fadhel Abdelkefi : les PME font face à la faillite et on procède à une consultation électronique !

Le président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi était présent, dimanche 30 janvier 2022, avec Hamza Balloumi sur les ondes de Mosaïque Fm, pour revenir sur la situation économique et politique dans le pays.

Fadhel Abdelkefi a assuré que les bases de la démocratie ne sont toujours pas ancrées en Tunisie, faisant que l’action politique soit difficile à pratiquer dans la conjoncture actuelle.

D’ailleurs, revenant sur sa démission de son poste de ministre des Finances il a affirmé avoir consulté son père et le gouverneur de la Banque centrale : « Cela dit, je suppose que celui qui m’avait désigné à l’époque était au courant de l’affaire que j’avais devant la Justice, mais le succès que j’ai réalisé lors de Tunisia 2020, les projets que j’ai signé m’avaient porté préjudices. J’ai appris que je pouvais être candidat pour la présidence de gouvernement, mais je n’ai jamais œuvré pour obtenir ce poste. Même Feu Béji Caïd Essebsi a voulu me désigner en tant que chef de son cabinet. J’ai fini par présenter ma démission malgré le refus du président de la République et du chef du gouvernement à l’époque ».

Quant aux tensions entre lui et le président de la République, Kaïs Saïed, il a assuré n’avoir aucun problème personnel avec lui. « Je l’ai rencontré lorsque j’étais candidat pour la présidence du gouvernement. J’ai eu un entretien de 40 minutes avec lui. Il m’avait posé plusieurs questions concernant mon projet, mais aussi mon assise politique. Le soir, j’ai appris qu’il avait désigné Elyes Fakhfakh, puis tout le monde connait la suite. Lors de la formation du gouvernement suivant, il ne m’avait même pas reçu, pourtant mon nom était proposé par la majorité ».

Abordant le volet économique, Fadhel Abdelkefi a souligné l’absence de volonté politique pour entreprendre les réformes nécessaires et préserver le tissu économique, notamment, les petites et moyennes entreprises. « Les PME vont faire faillite, le chômage sera en hausse et le taux de pauvreté va suivre en conséquence. Pendant ce temps-là, on effectue une consultation électronique »...

S.H