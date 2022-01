Chaouachi : la plénière de Ghannouchi est illégale et un front socio-démocrate sauvera le pays





Le secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi, a considéré que le président de la République, Kaïs Saïed, était la seule personne à refuser un processus inclusif et un dialogue entre les différents acteurs de la scène politique tunisienne. « Le président monopolise les pouvoirs depuis six mois… Il cherche à appliquer son propre projet personnel… Son agenda ne répond pas aux revendications socio-économiques des citoyens tunisiens », a-t-il déclaré.





Invité le 27 janvier 2022 par Elyes Gharbi sur les ondes de la radio Mosaïque FM, Ghazi Chaouachi a assuré qu’une union des partis socio-démocrates représenterait une alternative à l’échec de l’avant 25 juillet et à la situation chaotique provoquée par les mesures annoncées par le président. Il a souligné l’instabilité de la situation économique en Tunisie et l’impact de l’absence de visions à ce sujet. « Le président et son gouvernement vivent sur une autre planète et n’ont aucun lien avec la réalité tunisienne ! », a-t-il affirmé.





Le leader d’Attayar a considéré qu’Ennahdha ne cherchait pas à rétablir une démocratie, mais à seulement revenir au pouvoir. Il a estimé que la plénière du 27 janvier 2022 tenue à l’occasion de la célébration de la promulgation de la Constitution de 2014 était illégale et servait les intérêts de Rached Ghannouchi et du mouvement Ennahdha. « Nous l’avons boycotté pour ces raisons-là… Nous sommes favorables à l’existence d’un parlement, mais au service des Tunisiens… Nous sommes contre le retour du parlement avec la composition actuelle, mais pour la tenue d’élections législatives anticipées », s’est-il exclamé.









Ghazi Chaouachi a précisé que la coalition qui pourrait unir les partis socio-démocrates ne concernait pas le Parti destourien libre en raison du projet politique de ce dernier visant à réinstaurer le régime d’avant la révolution du 14 janvier.

