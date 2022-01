Ghazi Chaouachi : le dialogue aura lieu sans Kaïs Saïed !

Le dirigeant Attayar, Ghazi Chaouachi, a affirmé, lors de son intervention dans la soirée de lundi 24 janvier 2022, sur Attessia, que les députés du parti ont reçu une invitation de la part du président de l’Assemblée gelée, Rached Ghannouchi, pour une « plénière électronique » dédiée à la commémoration du huitième anniversaire de la constitution de 2014.

Ghazi Chaouachi a souligné que les députés d’Attayar ne participeront pas à cet évènement, précisant que son parti avait déjà boycotté les travaux de l’ARP avant le 25-Juillet.

« Attayar refuse le paysage politique d’avant le 25 juillet et refuse le paysage actuel qui est chaotique et qui ne vise qu’à détruire l’Etat et l’expérience démocratique. Nous sommes à la recherche d’un nouveau paysage pour une démocratie saine » a-t-il ajouté.

« Nous appelons à un dialogue national et avons espéré que le président le chapeaute, mais il n’a rien fait et il parait qu’il n’a aucune envie d’un dialogue et qu’il n’y croit pas. S’il y a une autre solution pour un dialogue qui ne comporte que les « propres », qu’on nous le propose ! Tant que le chef de l’Etat insiste et refuse le dialogue, nous le ferons sans lui. Il n’est pas normal que le président transforme le pays en une propriété et traite les citoyens comme des locataires. Nous menons des concertations dans le courant démocrate sans Ennahdha et ses alliés, sans le PDL et sans les soutiens de Kaïs Saïed », a conclu Ghazi Chaouachi.

M.B.Z