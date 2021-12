Tunisie Telecom présente une ode à l’optimisme

A l’aube de la nouvelle année Tunisie Telecom a tenu à travers le lancement de sa nouvelle campagne institutionnelle, à adresser à ses clients et à tous les Tunisiens en général, un message d’espoir.

En effet, l’année 2021 a eu son lot d’obstacles à surmonter pour le monde ainsi que pour les Tunisiens et la Tunisie, et en tant qu’entreprise nationale impliquée depuis toujours dans son histoire mais incarnant aussi son avenir, Tunisie Telecom a résolument choisi malgré tout l’optimisme.

Un optimisme qui repose sur la force collective des Tunisiens et qui leur a permis de toujours avoir raison de l’adversité, seuls eux peuvent dessiner un avenir meilleur pour le pays. Ils ont prouvé par le passé et continuent à démontrer qu’on peut finir par soulever des montagnes et changer la donne.

Si nous croyons en nous tous, le meilleur est certainement à venir, le futur n’en sera que plus prometteur.

Tunisie Telecom a décidé de se transformer en un moteur de positivité en interne mais aussi en externe car elle concilie par la nature de son activité le passé et le futur.

En cette fin d’année, Tunisie Telecom lance une campagne de communication qui pose des questions et fait de la positivité un présage, un souhait, un avenir et un but en soi.

La campagne s’articule autour d’un film publicitaire qui combine d’anciens succès ainsi que des métaphores filmiques d’avenir.

Tunisie Telecom y fait référence au passé et à toutes ses technologies dont elle a été le précurseur et le fondateur tout en étant un médiateur intemporel entre l’ère digitale et l’ère analogique.

Tunisie Telecom y fait également allusion à l’importance de la culture pour les jeunes générations par laquelle elles peuvent s’épanouir.

Le spot fait enfin la part belle au voyage dans le temps et met en avant le contraste des époques que Tunisie Telecom a su si bien concilier car sans l’infrastructure construite sur plusieurs générations, les télécommunications d’aujourd’hui n’auraient jamais existé.

Alors travaillons, construisons et changeons pour continuer à voir notre beau pays en grand. Il reste encore tant à faire mais le MEILLEUR RESTE A VENIR...

Tunisie Telecom souhaite à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle année 2022 !