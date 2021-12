Hechmi Louzir : Nous n’avons pas encore acquis les vaccins agréés pour les 5-12 ans !

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et président du comité de vaccination, Hechmi Louzir, a rappelé que le variant le plus répandu en Tunisie était le Delta et qu’il était plus dangereux que le variant Omicron.

Invité le 27 décembre 2021 par Elyes Gharbi à l’émission Midi Show de la radio Mosaïque FM, Hechmi Louzir a souligné l’importance du respect des gestes barrière et du protocole sanitaire afin de lutter contre la propagation du Coronavirus.

Au sujet de la levée de l’application du pass vaccinal suite à la vaccination de 70% de la population, Hechmi Louzir a expliqué qu’il s’agissait d’un avis personnel et non-pas d’une décision officielle. « La vaccination des 12 ans, et plus, aura lieu en partenariat avec la direction de la médecine scolaire. Elle se déroulera dans les centres régionaux, les dispensaires et les pharmacies, mais aussi au sein des écoles... Nous avons les moyens permettant la réussite de cette campagne… N’importe quelle personne, inscrite ou pas, peut s’orienter vers un centre et choisir un vaccin… Nous n’avons pas encore acquis les vaccins agréés pour les 5-12 ans. La commission scientifique et de vaccination ont, seulement, donné un accord de principe… Certes, cette catégorie court moins de risque, mais l’impact de la fermeture des écoles aura des conséquences néfastes sur le plan psychologique », a-t-il affirmé.

Il a, également, précisé que la commission scientifique a constaté une stabilité de la situation épidémique et a écarté la possibilité d’instaurer un couvre-feu ou une interdiction de circuler.

« Nous nous sommes préparés quant à une possible vague en raison du pic pandémique actuel en Europe. Nous avons renforcé le nombre de lits de réanimation et accordé des congés au personnel médical », a-t-il ajouté.

Hechmi Louzir a expliqué que le variant Omicron comportait une cinquantaine de mutations dont 32 au niveau de la protéine S liée à l’efficacité du vaccin. Il a précisé que le variant était deux fois plus contagieux que la souche Delta, mais moins dangereux. « Il n’a pas provoqué un grand nombre de complications… Globalement, il est moins virulent », a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est de la réponse immunitaire vis-à-vis de ce variant, Hechmi Louzir a assuré que les deux doses du vaccin étaient efficaces et empêcher, dans la plupart du temps les complications. « L'immunité cellulaire est efficace contre Omicron… J’appelle principalement les personnes appartenant à la catégorie des 40 ans et plus à se faire vacciner, car ils courraient le plus de risques », a-t-il insisté.

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis a souligné l’importance de la vaccination pour les Tunisiens et pour les personnes désirant entrer sur le territoire tunisien. « Nos frontières sont ouvertes, mais nous exigeons un test PCR négatif et nous proposons un dépistage rapide… Tous les cas positifs sont confinés dans des établissements respectant certaines conditions de résidence. Ce processus est pris en charge par l’Etat », a-t-il déclaré.

Au sujet de la vaccination, Hechmi Louzir a affirmé que plus de 50% du peuple a complété le schéma vaccinal et que plus de 800.000 ont reçu une troisième dose. « Notre stratégie repose sur trois éléments : L’intensification de la vaccination afin d’atténuer les risques possible suite à une prochaine vague du variant Delta. Le maintien des conditions d’entrée au territoire tunisien. L’application des mesures sanitaires, notamment lors des festivités à l’occasion du nouvel an en portant le masque et en respectant les gestes barrières », a-t-il dit.

Par ailleurs, Hechmi Louzir a assuré que le nombre de cas ayant développé des effets secondaires étaient très rare. Ceci résultait d trouble de la coagulation provoquant une thrombose veineuse profonde. Ces cas ont été observés sur les vaccins optant pour la technologie adénovirus à savoir, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sputnik V. « L’incidence n’est pas vraiment liée à la vaccination et concerne les personnes âgées de moins de 40 ans. Nous avons donc choisi d’administrer ces vaccins aux autres catégories. Il n’y a pas eu de cas similaire en Tunisie », a-t-il dit.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

S.G