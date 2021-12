Mohamed Abbou appelle l'armée et la police à recadrer Kaïs Saïed

L’ancien secrétaire général du parti Attayar, Mohamed Abbou, a affirmé que la dégradation de la situation en Tunisie résultait principalement de la politique d’impunité. Il a estimé que les problèmes auxquels faisait face le peuple tunisien ne résultaient pas de la Constitution mais du système gouvernant le pays depuis des décennies.

Dans une vidéo publiée le 14 décembre 2021, Mohamed Abbou a affirmé que le président de la République, Kaïs Saïed devra faire face à ses actes.

« Il ne sait pas comment gouverner… Kaïs Saïed n’est pas un génie… Nous lui avions proposé, dans les déclarations médiatiques, plusieurs solutions… Kaïs Saïed est une personne simple et limitée. Ses opposants sont au courant de son état de santé… Son état mental est préoccupant », a-t-il déclaré.

Par la suite, Mohamed Abbou a appelé les forces de sécurité et l’armée à réfléchir sur la situation en Tunisie. Il a affirmé qu’il ne leur demandait pas d’opérer un coup d’Etat. Il a estimé que Kaïs Saïed a perdu sa qualité de président de la République. Il est l’un des pires dirigeants de la Tunisie. Il a demandé aux forces de sécurité et à l’armée de s’entretenir avec le chef de l’Etat afin de rétablir l’ordre constitutionnel.

« Essayez de sauver le pays ! Une personne au pouvoir et ne respectant pas la Constitution représente un grand danger. Vous avez juré de protéger et préserver l'État… Il va vous pousser à opprimer ses opposants… Le président doit mettre fin à l'état d’exception… Il doit réinstaurer l’activité parlementaire afin d’accepter la démission de Hichem Mechichi et accorder un vote de confiance à un nouveau gouvernement ou dissoudre le parlement », a-t-il ajouté.

Enfin, Mohamed Abbou a considéré que le président de la République ne bénéficiait pas du soutien du peuple.

S.G