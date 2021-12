Ali Laârayedh : Quelques centaines de personnes avaient manifesté durant la journée du 25 juillet

L’ancien chef du gouvernement et leader du mouvement Ennahdha, Ali Laârayedh a considéré que le changement de date de célébration de la révolution par le président de la République, Kaïs Saïed, n’avait pas de sens.

Invité le 8 décembre 2021 sur les ondes de Mosaïque FM dans l'émission Midi Show, Ali Laârayedh a affirmé que le 14 janvier 2011 symbolisait le couronnement de la révolution entamé le 17 décembre 2011. « Dire que le 14 janvier était un coup contre la révolution était une falsification de l’histoire », a-t-il ajouté.

« Nous ne sommes plus au pouvoir depuis 2013. Plusieurs gouvernements se sont succédé. En 2014, Nidaa Tounes s’était emparé des trois présidences. Par la suite, le parti a changé d’avis », a-t-il déclaré en exposant le bilan de son parti au journaliste Elyes Gharbi.

Ali Laârayedh a estimé que l’évaluation des partis s’opérait à travers les urnes. Il a, également, considéré que les partis politiques ont été sanctionnés en raison des attentes du peuple transcendant la réalité. Ils ont, aussi, été lésés par le soutien apporté aux gouvernements.

Par la suite, l’ancien ministre a affirmé que seulement quelques centaines de personnes avaient participé aux manifestations durant la journée du 25 juillet 2021. Après cela, des milliers de personnes ont exprimé leur joie quant à l’annonce de l’application des mesures exceptionnelles.

« Ils ont cru que cette décision allait débloquer la crise politique. Or, au bout de quatre mois, rien n’a changé. Beaucoup de personnes commencent à changer d’avis et sont conscientes de la dangerosité de la situation et de l’isolement de la Tunisie », a-t-il poursuivi.

Au sujet de la déportation des jeunes vers les zones de conflits, Ali Laârayedh a assuré que les accusations étaient seulement lancées après des rivaux politiques et qu’il n’y avait pas de preuve relative à cela.

« Nous sommes victimes du terrorisme. On nous a accusés de cela à tort à des fins politiques… Certains acteurs cherchent à dissimuler la réalité. A chaque fois que la justice essayait de trancher dans les affaires des martyrs Belaïd et Brahmi, le comité de défense bloquait le processus… Les accusations portées envers Ennahdha visent à écarter un rival politique », a-t-il insisté.

Quant aux contrats de lobbying, Ali Laârayedh a considéré que la justice devait se prononcer à ce sujet. Il a, également, nié l'existence de tels accords. Il a estimé qu’il n’y avait pas besoin de recourir à des contrats de lobbying dans des pays anglophones afin d’influencer les Tunisiens puisque le peuple ne s’intéressait pas à cette langue.

« Toute personne ou association a le droit de saisir la justice si elle détenait une preuve de l’implication du mouvement Ennahdha dans de telles infractions… Le mouvement Ennahdha n’a pas signé de contrat, ni perçu d’argent. Nous n’avons pas besoin d’exercer une pression sur les décideurs américains au sujet des élections tunisiennes », a-t-il insisté.

S.G