Abir Moussi : Najla Bouden doit enquêter sur les financements étrangers des associations

« Nizar Chaâri sert un agenda politique d’après 25 juillet et ses financements sont clairs et connus. Le financement étranger est permis pour les associations à condition qu’elles se contentent de faire de l’associatif sans toucher à la politique, mais ici l’intention politique est proclamée et ne fait aucun doute et donc il constitue un capital électoral en utilisant l’associatif », a déclaré la présidente du PDL, Abir Moussi, ce mardi 7 décembre 2021, sur Jawhara FM.

Abir Moussi a précisé qu’elle a adressé un arsenal de correspondances à la présidence du gouvernement l’appelant à enquêter et suivre les financements étrangers des associations.

« Nous avons adressé de nombreuses correspondances à Mme Bouden pour alerter sur la pieuvre qui sabote le travail politique, la pieuvre islamiste et sa vanne d’argent sous couvert de travail associatif, la pieuvre du vendeur d’illusions qui s’est nommé Harak 25 et qui n’a aucun cadre légal et enfin la pieuvre dans laquelle opère Nizar Chaâri qui veut aujourd’hui prendre la place de « Ich Tounsi » et s’ériger en Nabil Karoui 2 » a-t-elle ajouté.

Mme Moussi a souligné que tout citoyen a le droit de la faire de la politique mais dans le cadre légal d’un parti politique autorisé régit par le décret sur les partis politiques. « Il n’est pas normal qu’on soit obligés de se conformer à des règles et à la loi, et que d’autres œuvrent dans le cadre d’associations qui leur facilitent le travail pour qu’en fin de compte on se retrouve face à face dans des élections, ce n’est pas acceptable. Le peuple n’est pas respecté, on lui sert des promesses et des slogans et on le trahit sans cesse ! » A-t-elle conclu.

M.B.Z