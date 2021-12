Hichem Ajbouni : Si Kaïs Saïed réussit, je me retire de la politique !

Le député Attayar Hichem Ajbouni a affirmé, vendredi 3 décembre 2021, que si le président de la République réussissait la mission de redresser la situation du pays, il se retirera de la politique.

Au micro de Myriam Belkadhi dans l'émission Shems Jedid sur Shems FM et en réponse à l’animatrice sur le fait qu’Attayar souffrait parce qu’il a fait tout ce travail puis a été marginalisé, l’élu a martelé : « Non, pas du tout ! Au contraire, si Kaïs Saïed réussit nous allons nous retirer de la politique. Si nous avons une justice respectable, active et proactive, au-dessus de tous, Je me retire de la politique pour m’occuper de mes enfants, de mon travail et de mes intérêts ».

Et d’expliquer : « Je suis entré dans le monde de la politique pour donner un plus dans mon domaine de compétences (économie, fiscalité, etc.) car ces dernière années l’économie a été reléguée au dernier plan ».

Interrogé sur le discours du chef de l’Etat de la veille, M. Ajbouni a soutenu que sur le point de la forme, il n’a pas dérogé à la règle, avec le lot de tension habituelle qui se répercute sur les partisans de Kaïs Saïed qui diffament toute personne le critiquant ou s’opposant à lui.

Sur le fond, il a indiqué qu'il existe toujours des points mystérieux dans ses propos, à comprendre entre les lignes, mais qui méritent d’être éclaircis davantage.

Le député a, en outre, spécifié qu’il a été interpelé par un projet de décret sur l’adhésion de la Tunisie à l’accord de création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, en rappelant la lutte entre les axes de la Russie et la Chine et celui des Etats Unis et Europe d’autre part, et s’est interrogé si la Tunisie va changer sa politique étrangère pour se rapprocher de l’axe russo-chinois, en faisant remarquer qu’actuellement toute les vannes de financement, et qui provenaient essentiellement de nos partenaires américains et européens (FMI, Banque mondiale, Union européenne), étaient fermées.

S’agissant des annonces qui seront faites au peuple dans les prochains jours, M. Ajbouni a indiqué qu’en tant que membre du peuple il s’attend à ce que la lutte contre la corruption politique se poursuive, via l’ouverture de tous les dossiers de corruption.

I.N