Walid Bel Hadj Amor : Najla Bouden a manifesté une réceptivité encourageante

Le vice-président de l'Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), Walid Bel Hadj Amor, est revenu, jeudi 2 décembre 2021, sur l’organisation de la 35e édition des Journées de l’Entreprise qui se tiennent du 9 au 11 décembre 2021.

Cette édition, qui aura lieu au Kantaoui Club à Sousse, sera placée sous le thème : « L’Entreprise et la République, une reconstruction commune ».

Invité d’Expresso sur les ondes d’Express FM, M. Bel Hadj Amor a indiqué que cette édition des Journées de l’Entreprise serait précédée par un débat sur les mécanismes de financement possibles pour les entreprises tunisiennes en l’absence d’un engagement des institutions financières et bancaires actuellement mobilisées pour financer l'Etat et sa trésorerie déficitaire.

Il a ajouté que la discussion serait, entre autres, axée sur les liens entre le politique et l’économique et l’impact de l’efficacité des institutions de l’Etat sur le paysage économique, en plus des attentes sociales.

Revenant sur la dernière rencontre avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le vice-président de l’IACE a, par ailleurs, avancé que la locataire de la Kasbah avait manifesté une réceptivité encourageante. Il a noté, dans ce sens, qu’elle avait bien diagnostiqué la situation en pointant du doigt la crise de confiance multidimensionnelle qui ronge le pays.

N.J.