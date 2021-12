La Tunisie reçoit un don saoudien de 40 tonnes d’oxygène

Dans le cadre de l’appui à la lutte contre le Coronavirus, la Tunisie a reçu, le 1er décembre 2021, un don de 40 tonnes d’oxygène de la part du Royaume d’Arabie Saoudite.

D’après un communiqué publié à la même date, la présidence de la République a adressé ses remerciements au Royaume pour son soutien continu à la Tunisie. La même source a souligné la relation de fraternité entre les deux peuples et la croyance partagée aux principes de coopération et d’altruisme.

Le don a été réceptionné par le ministre de la Santé, Ali Mrabet, l'amiral et conseiller du président à la Sécurité nationale, Abderraouf Atallah, le général et directeur général de la santé militaire, Mustapha Ferjani et et l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Tunisie, Abdelaziz Ben Ali Sakr.

S’exprimant à cette occasion, Ali Mrabet a souligné la dangerosité de la situation pandémique dans le monde. Il a rappelé l’importance de la vaccination et du respect des restrictions sanitaires.

« Nous avons pris toutes les mesures possibles pour se préparer à une possible vague du Coronavirus. Je tiens à remercier l’Arabie Saoudite pour leur soutien à la Tunisie », a-t-il déclaré.

De son côté, Abderraouf Atallah a rappelé l’acheminement, dans le passé, de matériel médical, d’oxygène et de vaccin de la part du Royaume de l’Arabie Saoudite à travers un pont aérien.

« Je tiens à réitérer les remerciements de la présidence de la République au Royaume pour son soutien continu. Nous comptons faire évoluer la coopération et la collaboration entre les deux pays », a-t-il ajouté.

Mustapha Ferjani, quant à lui, a précisé que les 40 tonnes représentaient une première tranche et qu’une deuxième quantité d’oxygène sera prochainement acheminée vers la Tunisie.

Enfin, Abdelaziz Ben Ali Sakr a précisé que l’Arabie Saoudite comptait acheminer un total de 200 tonnes d’oxygène vers la Tunisie. Il a affirmé que le Royaume comptait renforcer la coopération tuniso-saoudienne dans divers secteurs.

Pour rappel, en date du 29 novembre 2021, la Tunisie a enregistré 263 nouveaux cas de Coronavirus sur 6.295 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 4,18%, a annoncé le ministère de la Santé, le 30 novembre 2021.

Ainsi, le nombre total des personnes ayant contracté le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 717.572 cas.

Le ministère a, également, signalé cinq décès à la même date. Le nombre des victimes du Coronavirus est de 25.373 depuis le début de la pandémie.

Toutefois, le ministère a indiqué dans le bilan précédent que le nombre total de décès avait atteint 25.365. Ainsi, le décompte réel est de huit décès à la date du 29 novembre 2021.

Par ailleurs, le bilan signale 146 patients dans les établissements hospitaliers privés et publics. Ce chiffre englobe 44 personnes en soins intensifs dont 14 sous respirateurs.





S.G