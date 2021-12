Walid Jalled : Kaïs Saïed a déjà choisi la voie de l’échec

Le député indépendant Walid Jalled est revenu, mercredi 1er décembre 2021, sur les décisions prises par le président de la République, Kaïs Saïed, depuis le 25-Juillet.

Il a avancé que le chef de l’Etat aurait pu profiter de cette situation exceptionnelle pour réaliser plusieurs réformes notant que Kaïs Saïed n’a rien pu faire faute de compétences dans ses équipes.

Selon Walid Jalled, Kaïs Saïed a pu réunir plus de pouvoir que les Beys mais n’en a pas fait usage car il est resté dans sa zone de confort alors qu’il aurait dû réunir des experts de tous les horizons et mobiliser les diplomates pour convaincre la communauté internationale et les cercles d’influence de la légitimité de son coup.

Il a, dans ce sens, noté que Kaïs Saïed serait lui-même la planche de salut du mouvement islamiste Ennahdha car il n’a entrepris aucune action pour sanctionner les responsables et les corrompus dont il parlait, soulignant que le président de la République a, déjà, choisi la voie de l’échec.

Le député a dénoncé, par ailleurs, le discours prononcé par le chef de l’Etat lors de sa réunion avec les membres du Conseil supérieur des armées, notant que cela était une humiliation pour le corps militaire.

Mardi, Kaïs Saïed a exprimé sa fierté du patriotisme des forces armées et de leurs efforts pour la préservation de l'État soulignant que la Tunisie a fortement besoin de gens honnêtes et fidèles au pays. Il a, à l’occasion, réaffirmé sa détermination à poursuivre son action pour hisser le drapeau de la nation, affronter tous ceux qui menacent le pays et réaliser les espoirs du peuple.

Selon Walid Jalled, les militaires et les sécuritaires se rangeraient toujours du côté du peuple tunisien, pacifiste de nature.

N.J.