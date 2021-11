UBCI : Une nouvelle identité visuelle, symbole de l'évolution continue de la banque

A l’occasion de son 60ème anniversaire, l'UBCI a présenté, le 29 novembre 2021, sa nouvelle identité visuelle lors d’un point de presse organisé dans son immeuble historique à l’avenue Habib Bourguiba. Au cœur de cette nouvelle identité : un nouveau logo.

L’UBCI, fondée en 1961, a profité de l’occasion pour annoncer le coup d’envoi d’une nouvelle campagne institutionnelle et un rebranding touchant les 103 agences, 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

Le changement de l’identité visuelle traduit la détermination de la banque à être en perpétuelle évolution, selon le DG de la Banque, Mohamed Koubâa. Il a, dans son allocution prononcée en marge de cet événement, remercié toute l’équipe de l’UBCI qui a contribué à l’élaboration de cette nouvelle identité.

« Les jours et les années passent et l’UBCI a réussi à se maintenir comme l’une des plus grandes institutions pour ses collaborateurs et ses clients, mais aussi pour le secteur banquier et pour tout le pays », a-t-il ajouté.

Mohamed Koubâa a rappelé que les racines de l’UBCI remontaient à 1894. La banque, selon lui, se remet en selle pour continuer à servir le pays.

« Sans nier son histoire, l’UBCI se tourne vers l’avenir avec beaucoup de confiance. Un nouveau logo et un nouveau départ. Il marque un moment majeur dans l’histoire de la banque puisqu’elle sera, pour la première fois, presque tunisienne à 100%. L’UBCI reste attaché à son élan d’excellence, mais, reste ouverte et sensible à tout ce qu’il l’entourera. Le monde est toujours changeant et nous souhaitons lui donner le meilleur. Joyeux anniversaire et vive l’UBCI », a-t-il conclu.

En effet, ce changement d’identité visuelle a eu lieu quelques mois après la cession par le groupe BNP Paribas de ses parts dans le capital de l’UBCI au profit du Groupe CARTE. La banque a opté pour ce changement afin d’afficher une nouvelle identité redynamisée et adaptée à sa nouvelle posture de banque engagée autour de sa promesse de toujours « se tourner vers l’avenir ».

C’est pour cela que la banque avait décidé de se doter d’un nouveau logo plus contemporain. La banque élargit sa vision autour de nouvelles perspectives, à travers un design moderne et simple symbole d’une banque solide et transparente et traduisant son envie d’aborder le futur avec confiance.

La campagne de communication au sujet de ce rebranding se poursuivra à travers des rencontres avec les collaborateurs et les clients, afin de les fédérer autour de ses nouvelles ambitions et de la nouvelle vision de la banque.

Cette refonte de la marque conforte la position de la banque comme acteur majeur dans le paysage financier tunisien et traduit sa vision d’être résolument tournée vers l’avenir.

Ainsi, Mohamed Koubâa a considéré, dans une déclaration accordée à l’équipe de Business News, que l’UBCI allait s’attaquer à un nouveau projet axé sur les nouvelles technologies et le système d’informations. Il a considéré que le secteur bancaire devait donner le meilleur de lui-même. Or, il tarde à répondre aux besoins et aux exigences engendrées par la mutation du secteur, les nouvelles technologies et le repositionnement des entreprises tunisiennes, selon lui.

« Nous voulons offrir de nouveaux services et être proches du client en le mettant au centre de nos préoccupations et en le servant bien. Nous devons, aussi, comprendre ses besoins.

Afin de répondre à cela, nous comptons apporter des changements au niveau du service d’informations. L’avancement de ce projet est assez encourageant. Nous pensons être capables d’entrer prochainement dans une phase de production.

Ce projet va faire entrer la banque dans les nouvelles technologies. Nul ne peut nier le fait que la digitalisation est pratiquée à outrance. Il faut être capable de comprendre le client et de profiter de son expérience à travers une approche data assez ancrée. L’ensemble du système d’informations doit nous permettre de capter ce besoin et de savoir lui répondre.

La réussite d’un projet dépend à 80% du savoir-faire. Néanmoins, sans un accompagnement et des finances saines, le projet peut encourir des risques inutiles. C’est là notre rôle : Être le bon conseiller du client et lui fournir les produits dont il a besoin pour réussir son projet en Tunisie et ailleurs », a-t-il confié au micro de Business News.

S.G