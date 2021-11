Houcine Abassi: La solution à la crise politique est entre les mains de Kaïs Saïed

L’ancien secrétaire général de l’UGTT, Houcine Abassi est revenu, ce dimanche 28 novembre 2021, sur les derniers développements sur la scène nationale. Il a assuré que l’action politique a été ternie et diabolisée pendant une longue période, ce qui avait conduit à une lassitude et dégoût des partis et du parlement, mais aussi un rejet de la politique en Tunisie de manière générale.





“Je suis toujours persuadé de la nécessité de la suspension des travaux du parlement, mais j'ai été déçu par le président de la République Kaïs Saïed. En effet, la première étape positive qu’il avait entreprise n'a pas été suivie d'autres étapes, car la constitution était rédigée “sur-mesure” et ne permettait pas la réalisation de véritables réformes. La loi électorale actuelle était plus propice à la division et non à l'unité. Je pensais que le président, ayant la popularité et la légitimité nécessaires, allait prendre des mesures plus courageuses et qu'il appellerait à un dialogue national pour consolider sa légitimité et rassembler les composantes politiques autour de lui”, affirme Houcine Abassi.





Dans ce contexte, l’ancien responsable syndical a expliqué que le changement de régime et le référendum ne seraient pas la solution. Il considère, ainsi qu’il faudrait plutôt parvenir à un accord majoritaire qui confère un soutien politique au président après un dialogue national.

M. Abassi souligne que le président aurait dû engager le dialogue estimant que la solution à cette crise est entre ses mains.





Revenant sur les dernières nominations dans le corps des gouverneurs, il a indiqué que les nominations dans les rouages de l'État doivent être indépendantes et impartiales, ajoutant que le pays a besoin de stabilité dans le travail administratif.





S.H