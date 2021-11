Les Ports puniques renaissent de leurs cendres grâce à la 5G et la réalité virtuelle

Les célèbres Ports puniques ont été ressuscités, mardi 16 novembre 2021, grâce à la 5G et la réalité virtuelle. Par le biais de masques VR, des représentants des médias de la place ont pu visualiser ces édifices tels qu’érigés par les Phéniciens de Carthage – ville, classée au Patrimoine culturel de l’Unesco.

Cette visite immersive a été le fruit d’une collaboration entre Orange Tunisie, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, l’Institut national du patrimoine et la startup tunisienne, Historiar.

Historiar est, en effet, spécialisée dans la création d’applications qui redonne vie aux monuments historiques et sites archéologiques à travers des technologies telles que l’Intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle permettant ainsi aux utilisateurs de vivre une expérience inédite. Ceux-ci sont ainsi plongés dans un monde – composé à 25% de réalité et à 75% de virtuel – et dans lequel ils peuvent interagir sans bouger de leur place.

Prenant la parole, la directrice de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle a appelé les startups et entreprises tunisiennes disposant de solutions similaires à présenter leurs applications dans le cadre d’une collaboration susceptible de promouvoir une consommation intelligente de la culture et booster la valorisation du patrimoine tunisien.

Elle a précisé, par ailleurs, qu’un espace serait réservé à ces entreprises sur les sites archéologiques et monuments, afin qu’elles puissent exposer et commercialiser leurs solutions.

N.J.