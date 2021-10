Hechmi Louzir : Aucun chien n’a été maltraité dans nos laboratoires !

Le directeur de l'institut Pasteur, Hechmi Louzir, a commenté, lundi 25 octobre 2021, le scandale qui a éclaté aux Etats-Unis après la découverte d’un laboratoire, situé en Tunisie et financé par Anthony Fauci, dans lequel seraient pratiquées des expériences scientifiques particulièrement cruelles sur des chiens Beagle.

Hechmi Louzir a confirmé l’existence d’un projet de recherche qui se déroule dans un laboratoire de l’Institut Pasteur, démentant toutefois toutes pratiques cruelles commises à l’encontre des animaux sur lesquels sont pratiquées les expériences scientifiques.

« De tout temps les scientifiques ont mené des expériences sur les animaux pour arriver à inventer des traitements qui permettent de sauver les vies des humains mais aussi des animaux. C’est courant et normal et nous ne sommes pas là pour maltraiter les animaux, bien au contraire. Le vaccin contre le Covid-19 que nous avons été des millions à recevoir a été testé sur des animaux, sur des singes même, et il en est de même pour bien d’autres vaccins. Pour ce qui est de la cruauté, les chiens n’ont pas été maltraités et une équipe de vétérinaires est même là pour prendre soin d’eux. Ils sont tous en vie, vont bien et non leurs cordes vocales n’ont pas été sectionnées », a-t-il affirmé.

Hechmi Louzir a expliqué que le projet en question est financé par le National Institute of Health, qu’il est chapeauté par trois équipes, dont une équipe tunisienne. Le but du projet concerne la Leishmaniose et sa transmission aux enfants.

On rappellera qu’Anthony Fauci, immunologue américain et président de l’institut des allergies et maladies infectieuses (NIAID), est accusé d’avoir financé des expériences où des chiots étaient enfermés dans des cages avec des phlébotomes affamés qui les mangeraient vivants, et ce, dans le but de tester l’efficacité d’un médicament expérimental. Anthony Fauci est aussi conseiller en chef pour la santé publique dans le gouvernement de Joe Biden. Un poste qu’il a occupé auprès de huit présidents américains successifs, de Ronald Reagan à Joe Biden.

Le NIAID, aurait dépensé 1,68 million de dollars d’argent des contribuables pour ces expériences, selon des documents obtenus par l’ONG de défense des chiens, White Coat Waste.

Selon la même source, 44 chiots Beagle auraient fait les frais de cette expérimentation dans un laboratoire tunisien. Certains de ces chiens auraient eu leurs cordes vocales retirées, prétendument pour ne pas aboyer pendant que les scientifiques travaillent, ce que dément catégoriquement Hechemi Louzir.

M.B.Z