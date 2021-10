Abdelmajid Ezzar : Nous allons contester le prix des œufs fixé par le ministère

Le président de l'Union tunisienne de l'Agriculture et de la pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar, a estimé, lors de son intervention ce lundi 25 octobre 2021, dans la matinale de Myriam Belkadhi sur Shems FM, que l'union rejette les prix des œufs fixés hier par le ministère du Commerce.

« Les prix tels qu'annoncés condamnent les producteurs à perdre 15% de leurs bénéfices. Les prix fixés feront en sorte que les producteurs ne puissent même pas couvrir les coûts et ce n’est pas normal. Nous n’avons pas été consultés ni impliqués dans cette décision et nous allons la contester » a-t-il déclaré.

Abdelmajid Ezzar a précisé que la maitrise des prix est un point important mais qu’il ne faut pas le faire en laminant tout un secteur. « Ce n’est pas ainsi qu’on va créer des emplois, on va fixer des prix à tort et à travers et après, on va casser la production pour faire quoi ? Importer des œufs ? » a-t-il ajouté.

Le président de l’Utap a enfin souligné que la maitrise des prix devrait reposer sur la maitrise des coûts. « Un agriculteur n’est pas une caisse d’indemnisation, et si on poursuit ainsi, le peu qui travaillent encore seront poussés à abandonner. Si on veut imposer des prix, il ne faut pas qu’un seul des maillons de la chaine travaille à perte » a-t-il conclu.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a rendu public un communiqué, hier, pour donner les détails des marges de bénéfice fixées pour la vente en gros et en détails pour les œufs et le poisson.

Le ministère indique que :

Pour les œufs :

Le prix de vente maximal au grand public ne doit pas dépasser 980 millimes pour les quatre œufs dans tous les cas

Marge de bénéfice de la vente en gros : 5 millimes/ œuf

Marge de bénéfice de la vente en détail : 10 millimes/ œuf

Il a appellé toutes les parties intervenantes à maintenir l’approvisionnement du marché via les canaux de distribution réglementaires et à appliquer les prix et marges spécifiés, tout en respectant les conditions légales de facturation

Il note que tout contrevenant s'expose aux peines maximales prévues par les lois en vigueur.

M.B.Z