Ahmed Souab : Mehdi Ben Gharbia n'a effectué aucune transaction avec l'Etat !

Le porte-parole du comité de défense de Mehdi Ben Gharbia et avocat, Ahmed Souab, a affirmé, lors de son intervention ce mardi 19 octobre 2021, sur IFM, que le dossier des maitres chanteurs à l’encontre desquels son client avait, parmi d’autres, porté plainte, est encore dans les tiroirs de la justice à Sousse et bénéficie d’une sorte de protection au sein de la justice.

« La justice suit la direction des vents, si le vent est en faveur d’une campagne visant les politiciens alors les affaires sont très vite traitées mais si le vent ne l’est pas alors les dossiers sont mis de côté en attendant. Je tiens à assurer et à préciser que Mehdi Ben Gharbia n’a aucune transaction avec l’Etat et que toutes ses affaires sont entreprises avec des parties privées. Aujourd’hui et à cause des conditions de l’interrogatoire, il est encore à l’hôpital et les médecins refusent de le laisser sortir » a-t-il poursuivi.

« Pourquoi la justice a bougé maintenant ? Alors que les affaires ne sont pas nouvelles… La justice ne se libère que grâce à la protection de ceux qui la représentent, alors où sont ces structures? Elles font l’autruche. En réalité, cette période a de commun avec celle de Bhiri, l’atmosphère de peur qui règne auprès des juges » a ajouté Ahmed Souab.

Rappelons que le député Tahya Tounes et ancien ministre, Mehdi Ben Gharbia a été placé en garde à vue, tard dans la nuit de samedi à dimanche 17 octobre 2021 (4h du matin).

Selon un communiqué du Tribunal de première instance de Tunis, cette mesure a été prise sur fond de soupçons de délits fiscaux et de blanchiment d’argent. La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de l’Aouina a été chargée de l’enquête.

Il est à noter, par ailleurs, que le député Mehdi Ben Gharbia fait l’objet d’une cabale violente sur les réseaux, lancée par les propriétaires de Thawra News et contre qui il avait déposé une plainte en bonne et due forme, mais qui semble être jetée aux oubliettes comme le confirme aujourd'hui son avocat.

M.B.Z