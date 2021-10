Zitouna TV continue à diffuser ses programmes !

La chaîne Zitouna TV a continué à diffuser sa programmation malgré la descente et la saisie d’équipements effectué par la police et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) le 6 octobre 2021.

Nasreddine Ben Hammouda, directeur de production de la Société de production Zitouna d'information et de communication, a affirmé que la Haica avait saisi des équipements n’appartenant pas à la chaîne télévisée et sans relation avec la transmission.

De plus, Ben Hammouda a affirmé qu’il y a eu une confusion entre la société de production et la chaîne télévisée. « Il s’agit d’une manœuvre purement politique nous rappelant ce qu’avait tenté de faire Youssef Chahed contre Nabil Karoui et Nessma TV… Nous avons montré à la police un procès-verbal montrant que les équipements appartenaient à la société de production et non-pas à la chaîne télévisée, mais en vain… Notre société produit des émissions pour Zitouna TV mais aussi d’autres chaînes télévisées », a-t-il dit lors de son passage du 6 octobre 2021 sur Zitouna TV.

Par la suite, Ben Hammouda a expliqué que la Haica n’est pas mandatée pour opérer de telles choses en ce qui concerne les sociétés de production. « Nous ne sommes pas des médias… Les actions de la Haica sont illégales », a-t-il insisté.

D’un autre côté, le directeur général de la société de production Zitouna, Sami Essid, à l’occasion de son intervention sur la chaîne Al Jazeera, à la date du 6 octobre 2021, a considéré que l’application de la décision de la Haica s’inscrivait dans le cadre du coup d’Etat de Kaïs Saïed.

« L’un de nos journalistes, Ameur Ayed, a été arrêté pour avoir récité un poème », a-t-il rappelé.

Sami Essid a nié la diffusion de programme sur la chaîne Zitouna sans licence. « Nous avions demandé une licence depuis la création de cette instance en 2013… La Haica nous a refusé cela en raison de ses orientations gauchistes », a-t-il déclaré.

Sami Essid a affirmé que la chaîne Zitouna TV était ciblée par la Haica pour des raisons idéologiques et pour sa ligne éditoriale conservatrice. « Nous sommes les seuls à nous opposer au coup d’Etat », a-t-il insisté.

S.G