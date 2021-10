Hichem Ajbouni : La situation économique fera échouer le projet de Kaïs Saïed

Le député Attayar, Hichem Ajbouni a été présent ce mercredi 6 octobre 2021, au micro de Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express FM, assurant que la nouvelle cheffe de gouvernement, Najla Bouden devrait avoir une vision pour sauver le pays et être à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée.

Dans ce contexte, le député a appelé la cheffe de gouvernement de s’adresser à l’opinion publique pour annoncer son programme afin de rassurer la partie tunisienne, mais aussi la communauté internationale, tout en l’invitant à accélerer les démarches pour conclure un accord avec le FMI.

Par ailleurs, le député a considéré que la question économique est au cœur de la situation politique dans la mesure où elle constitue une véritable priorité. « II ne faut pas oublier que les causes de la révolution contre Ben Ali étaient économiques et sociales. J’ai des craintes. Le projet de Kaïs Saïed serait voué à l’échec à cause de la situation économique. Le temps économique est bien différent de celui politique. De surcroît, le volet économique a été complétement occulté depuis le 25-juillet, alors qu’il est le véritable danger imminent. D’ailleurs, la crise en Tunisie est sans précédent et les réformes tardent à venir. Le prix sera payé cher ».

S.H