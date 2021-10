Kaïs Saïed à Najla Bouden : Il est nécessaire d'accélérer la formation du gouvernement

Le chef de l’Etat a reçu, mardi 5 octobre 2021, la cheffe du gouvernement désignée, Najla Bouden, au palais de Carthage.

Un communiqué de la présidence de la République précise que le chef de l’Etat a été informé des progrès réalisés au niveau de la formation du nouveau gouvernement.

Il a réitéré dans ce contexte, la nécessité d’accélérer la formation du gouvernement afin de répondre aux espoirs et aspirations du peuple tunisien. " Le vent balayera les ennemis, nous sommes face à un moment historique et une nouvelle ère pour la Tunisie qui amènera la prospérité" a déclaré Kaïs Saïed, à cette occasion.

Plus d’une semaine après sa nomination pour former le gouvernement, Najla Bouden n’a encore pas révélé la composition de son équipe. Il faudra signaler que le décret présidentiel 117 énonce dans son article 16 que le chef du gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat sont nommés par le président de la République.

M.B.Z