Manifestation de soutien à Kaïs Saïed à l'avenue Habib Bourguiba

Une grande manifestation de soutien au président de la République et à ses décisions se tient, ce dimanche 3 octobre 2021, devant le théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba, par les partisans du chef de l’Etat.

Les manifestants ont commencé leur rassemblement en grand nombre brandissant le drapeau national. Après avoir entonné l’hymne national, ils ont scandé des slogans hostiles à Rached Ghannouchi tout en appelant à l’application de la loi et à la dissolution du Parlement.

De source policière on estime que le nombre de manifestants à Tunis est évalué entre 10 et 12.000. Le comptage s’est fait avec les drones. Si l'on ajoute les manifestants des régions, on atteint les 20 mille manifestants.





Rappelons qu’une semaine auparavant, une manifestation contre les mesures annoncées par le président de la République, dont les dispositions transitoires indiquées dans le décret 117, avait eu lieu au même endroit.

S.H