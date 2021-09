Plus de 450 établissements scolaires seront restaurés grâce au don des banques

Plus de 450 établissements scolaires seront restaurés dans les prochains mois, a assuré, ce lundi 27 septembre 2021, le ministre de l'Éducation, Fathi Sellaouti.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express FM, il a souhaité une bonne année scolaire studieuse aux élèves et que les manques enregistrés dans la formation des élèves pendant un an et demi à cause de la pandémie seront comblés.

Et d’avouer : « Il y a beaucoup de problématiques au niveau de l’infrastructure : des établissements ont été restaurés, mais beaucoup reste à faire et c’est la responsabilité de tous, les efforts de l’Etat n’étant pas suffisants.

Nous avons un grand programme de restauration et de réaménagement des établissements scolaires, grâce au don de 50 millions de dinars effectué par l’Association des banques, qui permettra d’intervenir rapidement, après approbation de la présidence de la République, dans plusieurs établissements. Nous avons établi une liste comportant plus de 450 établissements et on espère que la situation va s’améliorer dans les prochains mois ».

Par ailleurs, le ministre a noté que plusieurs établissements scolaires de la République souffrent d’un manque d’eau potable. Il a soutenu qu’un grand projet est en cours et que le ministère est en train de travailler avec celui de l’Agriculture pour trouver rapidement une solution à cette problématique.

M. Sellaouti est intervenu alors qu’il était en route pour aller inspecter l’école de Tarbakhana à Jbel Semmama (gouvernorat de Kasserine). Le président de la République, Kaïs Saïed avait ordonné le réaménagement intégral de l’école primaire et la mise à disposition des élèves toutes les fournitures scolaires nécessaires, en attendant la mise en place des bus qui faciliteront leur transport.

La semaine dernière, deux incidents sont survenus dans des écoles primaires, l’une au Kram et l’autre à Kairouan, où une partie des toits de deux salles de classe se sont effondrés, heureusement sans faire de victimes.

I.N