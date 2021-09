Khalil Ghariani : Le rôle politique de lUTICA vient en deuxième lieu !

Lors de son passage du 24 septembre 2021 sur les ondes de Mosaïque FM au micro de Elyes Gharbi dans Midi Show, Khalil Ghariani a expliqué que l’absence d’apparition médiatique ne signifie pas que l’UTICA n’est plus attachée à son rôle syndical et à la préservation des structures économiques. « Le rôle politique de l’UTICA vient en deuxième lieu… L’absence de communiqué officiel ne traduit pas forcément l'absence de volonté et d'actes... Nous ne sommes pas absents et nous suivons la situation de près », a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de l’interdiction de voyage, Khalil Ghariani a rappelé que cette décision était appliquée à un ensemble d’individus et que les médias avaient mis les hommes d’affaires sous les projecteurs. « J’avais précisé que nous comprenons la raison derrière l’application de telles mesures… Le président de la République avait, par la suite, demandé au ministère de l’Intérieur d'appliquer cette mesure dans des cas précis », a-t-il poursuivi.

Au sujet de la lutte contre la spéculation, Khalil Ghariani a affirmé son soutien à cette cause. Il a appelé à se pencher sur les dossiers relatifs à la chose.

Quant aux mesures annoncées le 22 septembre 2021 par le président de la République, Khalil Ghariani a précisé que l’UTICA souhaite la mise en place d’un mode de développement et d'une stratégie économique à travers le dialogue. « La stratégie doit être évaluée et suivie de façon continue… Malheureusement, ceci n’a pas eu lieu avec les gouvernements précédents… Nous nous sommes contentés de reproduire des lois de finances à caractère comptable ! », a-t-il déploré.

Khalil Ghariani a considéré que le prochain gouvernement doit se composer de compétences maîtrisant leurs départements. Le chef du gouvernement, de son côté, doit gérer le pays en se basant sur la bonne gouvernance et l’identification des véritables causes socio-économiques derrière la crise que subit la Tunisie.

« L’initiative libre et le droit de propriété et de travail doivent être renforcés. Tout le monde a le droit de travailler et de gagner son pain quotidien. Ceux qui interdisent cela doivent en subir les conséquences… Le gouvernement doit apporter les éclaircissements nécessaires concernant son rôle social », a-t-il déclaré en s’adressant au prochain chef du gouvernement.

« La jeunesse tunisienne mérite le prix Nobel. Aucune goutte de sang n'a été versée le 25 juillet. Nous devons répondre à leurs attentes… Le progrès social ne peut être accompli qu’à travers la bonne gouvernance et la transparence », a-t-il conclu.

Pour rappel, l'UTICA avait appelé, le 26 juillet 2021, à la mise en place d’un gouvernement de compétences nationales et se dit prête à prendre part à tous les efforts visant à dépasser cette période délicate que vit le pays.