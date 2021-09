Jabeur Ben Attouch : Le tourisme interne est un pilier de l'économie nationale

Le président de la fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme (FTAV), Jabeur Ben Attouch a déclaré sur les ondes de Shems FM, le 22 septembre 2021, que « les mesures applicables durant le mois de juin, et plus précisément, durant la crise sanitaire ont totalement entravé la réussite de la saison estivale 2021 et c’est grâce au tourisme interne que nous avons réussi à avoir une activité touristique ».

Jabeur Ben Attouch a précisé que « les crises affectant le secteur touristique ont démontré que le tourisme interne et le citoyen tunisien constituent une bouée de sauvetage pour le secteur en se référant à la guerre du Golfe en 1990, l’attentat de la Ghriba en 2002 ou la crise sanitaire actuelle. Ainsi, une révision de la stratégie adoptée et gouvernée par le tourisme international s’impose, puisque le citoyen tunisien représente une perspective d’avenir pour la réussite du tourisme ».

Il a aussi indiqué que l’Etat s’est totalement désengagé de son rôle de régulateur et les mesures adoptées face à la crise sanitaire demeurent insuffisantes, prévoyant des solutions pour une crise de 6 mois et non pas pour une pandémie.

Jabeur Ben Attouch a estimé que l’augmentation des revenus touristiques de 4.7% n’est pas une référence de croissance puisque l’année dernière on était face à zéro touriste étranger.

Le président de la fédération a conclu que le secteur touristique demeure marginalisé par l’Etat tunisien en déclarant que « les organismes compétents ne se sont pas encore prononcés sur la reprise des vols pour la Omra, malgré l’importance de la saison de pèlerinage pour les pèlerins victimes des annulations dues à la pandémie ainsi que les professionnels ».

J.B