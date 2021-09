Elections 2019 - Fadhila Gargouri révèle les partis soupçonnés de financements étrangers

Le ministère public près de la Cour des Comptes a déféré trente dossiers relatifs aux campagnes électorales de 2019 devant les juridictions compétentes, a indiqué, lundi 20 septembre 2021, la juge auprès du Tribunal de la Cour des Comptes, Fadhila Gargouri.

Dans une interview accordée à Hadith Esseâa sur Express Fm, la magistrate a évoqué les trois contrats de lobbying d’Ennahdha, Qalb Tounes et de Aich Tounsi, et a confirmé les soupçons de financements étrangers afférents. Elle a aussi évoqué le recours de certains partis politique et candidats à la présidentielle à la publicité politique, aux services de certains médias ainsi qu’au sponsoring sur les réseaux sociaux outre des soupçons sur des financements de sources inconnues.

Fadhila Gargouri a indiqué que les contrevenants risquent des sanctions financières (des amendes) électorales (la perte de sièges, la dissolution du parti politique outre la privation de se représenter à de nouvelles élections) et d’emprisonnement.

Samedi dernier, la juge avait annoncé que les verdicts sur les infractions enregistrées lors des élections de 2019 ont commencé à être rendus, mais que les rapports ne sont pas encore communiqués au public.

I.N