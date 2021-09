L’audition de Mehdi Zagrouba diffusée sur la toile

La séance d’audition de l’avocat Mehdi Zagrouba, au Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, a fait parler d’elle ce jeudi 9 septembre 2021.

La vidéo des soutiens de Mehdi Zagrouba, scandant l’hymne national, a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. L’avocat levait le bras arborant le signe de la victoire. Plusieurs avocats avaient dénoncé des irrégularités dans le traitement judiciaire du dossier de l'avocat depuis son arrestation.

On note que Mehdi Zagrouba est impliqué dans l’affaire de l’aéroport, ainsi que plusieurs députés du parti islamiste radical Al Karama. Si certains ont pu être libérés, après audition, à l’instar de Abdellatif Aloui, d’autres refusent de se présenter à la justice et se sont mis tous seuls dans la clandestinité, à l’instar de Seïf Eddine Makhlouf ou Maher Zid.

L’affaire remonte au mois de mars dernier quand les députés d’Al Karama se sont attaqués aux agents de la police des frontières tentant de faire voyager de force une femme suspecte d’être impliquée dans une affaire de terrorisme et interdite de voyager. Les vidéos filmant les scènes de violence montrent clairement que les avocats Zagrouba et Makhlouf se sont attaqués violemment aux agents des forces de l’ordre, alors que les autres députés étaient présents pour les soutenir, sans toutefois proférer des menaces et des grossièretés.

M.B.Z