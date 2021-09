Noureddine Taboubi : Non à la précipitation pour chercher le secours des étrangers !

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a estimé, dans une déclaration donnée, mercredi 8 septembre 2021, à l’occasion d’une cérémonie réunissant les employés de l’enseignement supérieur, que les affaires internes de la Tunisie doivent être gérées en interne et qu’accourir chercher le secours de l’étranger est inadmissible.

« Le peuple tunisien est conscient et responsable, il peut gérer ses affaires seul, il a su dire non quand il fallait dire non. On peut être en conflit, on peut ne pas être d’accord mais on s’affronte ici dans notre pays. A l’étranger nous devons préserver notre image et chaque responsable nous représente tant qu’il est en fonction mais il ne faut pas accourir pour demander le secours des étrangers. Nous sommes capables de régler nos problèmes seuls », a-t-il souligné.

Noureddine Taboubi commentait ainsi la récente polémique suscitée par le chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Kehlifi, qui a lancé un appel à Vienne, à l’occasion de la réunion de l’Union interparlementaire, pour la constitution d’une délégation de parlementaires représentant différents pays pour effectuer une visite en Tunisie et constater la crise parlementaire.

M.B.Z