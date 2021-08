Khalifa Chibani : Les nominations au sein du ministère de l'Intérieur permettront la mise en place d'une police républicaine !

L’ancien Colonel-major et ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khalifa Chibani, a considéré que la nomination d’un nouveau ministre de l’Intérieur entraîne naturellement un changement au niveau des directeurs et hauts fonctionnaires de ce département.

Intervenant sur les ondes d’Express FM, Khalifa Chibani a rappelé que le président de la République, Kaïs Saïed, avait déclaré que ceux qui se sont infiltrés dans le ministère de l’Intérieur se retrouveront hors-jeu. « Il a assuré que ce ministère appartient à tous les Tunisiens et non pas à un groupe d’individus », a-t-il poursuivi.

Ainsi, il a estimé que Kaïs Saïed vise à éloigner le ministère des querelles et jeux d’alliances politiques. « Il s’agit d’une première… Nous pourrons, enfin, mettre en place une police républicaine au service des citoyens et citoyennes », a-t-il ajouté.

Selon la même source, et d'un point de vue historique, le ministère de l’Intérieur était le symbole de la souveraineté et de la sécurité. « C’est pour cela que, durant les dix dernières années, plusieurs entités politiques ont essayé de mettre la main dessus… Je pense que la décision du président de la République représente une première étape vers la consécration de la neutralité et l’impartialité du ministère de l’Intérieur… Je pense que d’autres nominations surviendront dans les prochains jours… Les nominations basées sur l’appartenance partisane ont eu lieu dans tous les ministères et non pas selon les qualifications et les compétences des individus », a-t-il insisté.

« Nous ne pouvons pas séparer le politique du sécuritaire… Le ministère continuera à fonctionner correctement… Et je tiens à vous assurer que les dernières nominations, pour la première fois, ne s’appuient pas sur le népotisme… Le président de la République est un patriote et nous devons lui laisser le temps d’opérer un changement », a-t-il déclaré.

S.G