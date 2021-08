Olfa Ben Ouda : 58% des admis ont été dirigés vers l’un de leurs quatre premiers choix

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Ouda, a appelé les nouveaux diplômés à déposer une nouvelle demande d’orientation durant le mois actuel.

L’invitée de Shems FM, le 18 août 2021, a déclaré que les rumeurs et la polémique autour de l’orientation universitaire sont devenues le centre d’intérêt des réseaux sociaux.

Olfa Ben Ouda a précisé que le taux de réussite de cette année ainsi que les moyennes sont exceptionnelles et une lacune prévisionnelle de 40% a été observée en précisant que les places universitaires rendues disponibles s’élèvent à 80.000 face à 78.000 admis.

Par la suite, la ministre a confirmé que la capacité des universités conjointement avec les scores conditionnent l’obtention du choix en affirmant que : « cette année, on a accordé quatre mille mentions « très bien », une différence de deux mille par rapport à l’année dernière ».

Elle a confirmé que la discrimination positive est devenue effective dans le cadre du choix universitaire depuis le Conseil ministériel du 18 juin 2018 concernant certaines régions, en leur assurant 8% des capacités universitaires dans certaines disciplines.

A côté de cela, la ministre a évoqué les places disponibles dans les foyers qui constituent un critère complémentaire aux scores et capacités des établissements dans l’orientation en indiquant que 58% des admis ont été dirigés vers l’un de leurs quatre premiers choix.

Olfa Ben Ouda a insisté fortement sur le respect de l’équité dans les disciplines accordées en indiquant que le nouveau système informatisé était instauré pour mettre fin aux infractions constatées dans certains concours, notamment le concours d’accès aux écoles d’ingénieurs.

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ajouté qu’une réorientation universitaire est possible entre le 17 et 21 août, en précisant que les admis disposent de cinq choix.

J.B