Riadh Daghfous : Les élèves de plus de 12 ans auront le vaccin Pfizer

Le membre de la commission nationale de vaccination, Riadh Daghfous a déclaré sur les ondes de Mosaique FM, le 17 août 2021, que le vaccin Pfizer a déjà déposé une demande d'autorisation pour vacciner les élèves dont la tranche d'âge est entre 12 ans et 15 ans.

Riadh Daghfous a confirmé que Pfizer dispose du consentement pour la vaccination des personnes de 16 à 18 ans et qu’il a déjà obtenu l'approbation du comité des experts, il devra ainsi obtenir le consentement du comité technique et la licence du ministre de la Santé dans les délais prévus.

Il a aussi précisé que les vaccins Moderna et Sinovac sont utilisés dans certains pays pour la même catégorie, en ajoutant que Sinovac est injecté aux enfants de 3 ans et plus en Chine et aux Emirats.

Riadh Daghfous a indiqué que la stratégie de vaccination de cette tranche d’âge dépendra du stock disponible des injections et des enfants atteints de maladies chroniques en affirmant que la Tunisie se contentera de Pfizer pour l’instant.

Le membre de la commission scientifique de vaccination a déclaré que les femmes enceintes et les enfants souffrant de maladies chroniques peuvent, suite à une lettre de leur médecin traitant, s’inscrire sur Evax et ils seront ainsi vaccinés par Pfizer.

Riadh Daghfous a estimé que la situation épidémiologique en Tunisie est en perpétuelle évolution mais tant que le taux de positivité n’est pas réduit à 5%, le danger est toujours imminent en incitant au respect du protocole sanitaire.

J.B