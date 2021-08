Raoudha Berrima : La juge ne savait pas qu'elle transportait de l'argent

La porte-parole de la Cour d'appel de Monastir, Raoudha Berrima, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM, le 11 août 2021, que la juge interceptée en possession d'une grosse somme d'argent en devises étrangères a voulu tout simplement rendre service à une connaissance.

Elle a précisé que la juge ignorait complètement qu’il s’agissait de devises et elle a reconnu seulement le transport d’argent.

La porte-parole a déclaré que toutes les parties relatives à cette affaire ont été soumises à l’interdiction de voyage et que les recherches ont été entamées à l’encontre du propriétaire de l’argent.

Raoudha Berrima a déclaré que la suspecte ne s’est pas prévalue de son immunité en indiquant que le ministère public de Monastir n’avait aucune connaissance de l’enquête lancée depuis des mois par les services douaniers.

Par la même occasion, Noureddine Saidi, représentant des syndicats des magistrats tunisisiens, a décidé d’intervenir en précisant : « Elle n’a pas fauté et le traitement des faits relève des organismes compétents et non des médias».

Il a aussi ajouté que tant qu'on n'a pas accès au procès verbal, on doit s'abstenir de commenter, en affirmant que les médias diabolisent le pouvoir judiciaire.

J.B