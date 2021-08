Mohamed Trabelsi : les personnes les plus vulnérables seront prioritaires

Mohamed Trabelsi a déclaré que, sur proposition du président de la République, les journées portes ouvertes feront partie de la stratégie vaccinale afin d'atteindre l’immunité collective sans oublier la réquisition de plusieurs établissements comme centres de vaccination.

Sur les ondes de la Radio nationale, le 6 août 2021, le ministre de la Santé par intérim a indiqué que la disponibilité d’un stock d’injection suffisant et l’engagement de l’Etat ainsi que le secteur privé et la société civile ont premis les résolutions susmentionnées.

Au niveau organisationnel, Mohamed Trabelsi a affirmé que les expériences précédentes nous ont aidé à dépasser les lacunes et obstacles présents en disant que « l’échec est la mère du succès ».

Concernant la journée du 8 août, il a précisé que les stocks de vaccination dans les centres concernés ont été renforcés par une quantité dépassant 50% du stock prévisionnel en ajoutant que « toute personne présente sera vaccinée dans le cadre des dispositions prévues, à savoir la tranche d’âge de plus que 40 ans et la convocation par SMS ».

Mohamed Trabelsi a estimé que les études scientifiques et les essais cliniques ont conclu que l’Astrazeneca entrainera une meilleure immunité pour la catégorie des citoyens de plus de 40 ans ce qui justifie ce choix stratégique pour la journée portes ouvertes en soulignant que « la santé des citoyens tunisiens est notre priorité nationale et l’harmonisation décisionnelle entre les différentes institutions s’impose ».

Il a aussi affirmé que ce regain de confiance a consolidé l’effort national dans la lutte contre le coronavirus en ajoutant que la politique vaccinale continuera à prioriser les personnes les plus vulnérables dont la tranche d’âge est supérieure à 40 ans pour s’orienter après vers le reste de la population.

« La solidarité orientale et occidentale ainsi que les achats effectués par la Tunisie permettront la vaccination de tous les Tunisiens », a-t-il expliqué.



Le ministère de la Santé a publié, jeudi 5 août 2021, les derniers chiffres relatifs à la campagne de vaccination. Jusqu’à mercredi 4 août, le nombre de Tunisiens totalement vaccinés a atteint 1.343.678.

Sur les 1.343.678, 1.196.128 ont reçu deux doses et 147.550 ont reçu une seule dose puisqu’ils ont été déjà contaminés par le Coronavirus.

Pour ce qui des inscrits sur la plateforme de vaccination Evax.tn, le nombre s’élève à présent à 4.159.590 personnes.

Il convient de rappeler qu’une journée nationale de vaccination sera organisée dimanche 8 août. Cette journée est dédiée aux personnes de plus de quarante ans. Elle vise à appuyer davantage les efforts de lutte contre le Coronavirus en maximisant le nombre de personnes vaccinées.

J.B