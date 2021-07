Nouvel épisode de violence au Parlement

La présidente du PDL Abir Moussi a été victime de la violence d’une députée nahdhaouie, ce mercredi 14 juillet 2021, sous l’hémicycle de l’ARP, alors qu’elle filmait le passage du Code des Eaux en plénière.

En effet, la députée nahdhaouie Faïza Bouhlal (Sfax) avait approché Abir Moussi et lui a arraché son téléphone des mains. Elle l’avait menacée et insultée en lui demandant de quitter le parlement en cherchant visiblement l’affrontement. De son côté, Abir Moussi a crié au scandale appelant les députés de son bloc à ne pas céder aux provocations et ne pas contribuer à la violence.

Tout a commencé lorsque Abir Moussi avait dénoncé le passage en plénière du Code des Eaux, estimant qu’il s’agit d’un dépassement et d’une violation des dispositions des mesures exceptionnelles. C’est dire que ces mesures impliquent que le Parlement n’examine que les projets de lois prioritaires en rapport avec les questions vitales et liées à la situation épidémique et financière de l’Etat. La présidente du PDL n’a pas manqué de dénoncer le passage en force de ce Code rappelant qu’il avait été élaboré avec l’aide du NDI.

Par ailleurs, elle a assuré qu’une fois au pouvoir, elle avait l'intention de tout changer et d'amender toutes les lois réalisées par le régime actuel. « Nous serons au pouvoir et nous allons tout changer. Tout votre travail sera jeté et nous rétablirons la souveraineté de la Tunisie que vous avez piétinée », jure Abir Moussi, soulignant que son objectif de dénoncer les dépassements des nahdhaouis était, désormais atteint.

S.H