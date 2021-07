Hechmi Louzir : La situation sanitaire devrait être maitrisée d’ici octobre 2021

La situation sanitaire devrait être maitrisée d’ici octobre prochain. C’est ce qu’a affirmé, ce mercredi 14 juillet 2021, le président de la commission de vaccination, Hechmi Louzir.

Au micro de Jihène Miled dans son émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, M. Louzir a expliqué que les autorités tunisiennes allaient intensifier la vaccination pendant l’été pour qu'on atteigne l’objectif national en octobre, soit la vaccination de cinq millions de Tunisiens.

« Ce qui représentera une avancée majeure dans la maitrise de la propagation du virus, avec cinq millions de Tunisiens qui auront développé leur immunité via le vaccin et sept millions d’autres qui l’ont fait naturellement en contractant le virus », a-t-il affirmé.

Le responsable a indiqué ainsi qu’on prévoit que d’ici fin septembre 2021, un peu moins de 50% de Tunisiens auront été en contact avec le virus. Et de soutenir qu’une étude faite au mois d’avril par l’Institut Pasteur et par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes sur un échantillon représentatif de 10.000 personnes avait démontré que 30% des Tunisiens avaient développé des anticorps. Entre temps, ce chiffre a évolué et se rapprocherait des 50%, a-t-il noté.

« En comptabilisant les cinq millions de Tunisiens vaccinés, le taux de personnes immunisées sera de 70% à mi-octobre, permettant une maitrise de la propagation du virus, le tout à condition qu’il n’y ait pas de nouveau variant qui échappe à la réponse immunitaire », a souligné Hechmi Louzir.

A la date du 12 juillet 2021, 8.473 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur 26.032 tests réalisés. 157 nouveaux décès ont été notifiés, dont 66 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes a atteint 16.651 depuis le début de la pandémie.

I.N