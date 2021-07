Sonia Ben Cheikh : Une stratégie de vaccination mobile représente la meilleure alternative

La campagne de vaccination exécutée par l’armée s’est révélée plus efficace que celle du ministère de la Santé en raison de la différence significative en moyens et ressources. C’est ce qu’a affirmé la médecin, secrétaire générale de de Tahya Tounes et ancienne ministre de la Santé, Sonia Ben Cheikh

Invitée de l’émission Midi Show sur les ondes de Mosaique FM, Sonia Ben Cheikh a salué les efforts de l’armée tunisienne dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. « Une stratégie mobile représente la meilleure alternative dans ces conditions ! » a-t-elle estimé.

« Nous devons renforcer la capacité de vaccination vu le nombre de doses que recevra la Tunisie. », a-t-elle ajouté. « Nous pouvons déployer jusqu’à 2000 centres de vaccinations si les vaccins ne nécessitent pas des super réfrigérateurs. ».

Par ailleurs, Sonia Ben Chikh a considéré que Nissaf Ben Alaya voulait tirer la sonnette d’alarme en annonçant l’effondrement du système sanitaire. « Il s’agit d’une réaction émanant du cœur, c’est pour cela que nous ne devons pas être sévères envers elle. », a-t-elle poursuivi.

Concernant la propagation du Coronavirus, Sonia Ben Chikh a critiqué le retard dans la prise de certaines décisions. Elle a considéré que le gouvernement aurait dû instaurer un confinement général de 15 jours durant la première semaine du mois de Ramadan et celle la précédant. Par la suite, elle a considéré que la situation devrait s'améliorer durant les semaines prochaines. « Nous dépasserons cette vague d’ici la fin du mois de juillet, mais nous devons nous préparer pour la prochaine ! », a souligné l’ancienne ministre.

Enfin, Sonia Ben Chikh a révélé que Tahya Tounes ne participera pas à la formation d’un gouvernement n’incluant pas le président de la République Kaïs Saïed. « Il faut éviter toute approche amplifiant la crise politique actuelle », a-t-elle affirmé. « Il nous faut dépasser la crise sanitaire avant de débattre de la crise politique », a conclu la médecin.

En date du 11 juillet 2021, 4.310 nouveaux cas de Coronavirus sur 12.335 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé lundi 12 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 34.94%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 501.923. Le nombre de personnes rétablies s'élève, quant à lui, à 400.378 personnes.

Selon le ministère de la Santé, 106 nouveaux décès ont été notifiés le 10 juillet, dont 49 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie dépasse ainsi la barre des 16.000 et atteint 16.494 depuis le début de la pandémie.

S.G