Noureddine Ben Ticha : La Tunisie a un vrai problème de commandement !

L’ancien conseiller à la présidence de la République et homme de médias, Noureddine Ben Ticha, a indiqué, lors de son intervention mardi 13 juillet 2021, sur Jawhara FM, que la Tunisie a un vrai « problème de commandement ».

« La semaine dernière il a été dit qu’une réunion a eu lieu entre le chef du gouvernement, le président de l’ARP et le président du deuxième parti représenté au Parlement. Je m’attendais à ce que la discussion porte sur la situation sanitaire et le moyen de remédier à la crise mais il s’est avéré qu’on a parlé de changer Moez Mokaddem le chef de cabinet du chef du gouvernement. Cela prouve que les gens qui ont le commandement dans le pays n’ont pas la tête à penser aux intérêts du peuple », a-t-il poursuivi.

Noureddine Ben Ticha a affirmé que toutes les décisions en Tunisie n’auront aucun résultat car aucun commandement n’est là pour les mettre en pratique.

« Ce que nous voyons aujourd’hui c’est des gens à des postes qui font tout pour gagner du temps et y rester. L’Etat doit rappeler ses compétences et ces gens doivent se réveiller et prendre des décisions pour sauver le peuple. Le président, même tard, a pris les décisions qu’il faut mais les autres doivent prendre conscience que l’explosion qui arrive les sifflera aussi. On prend des décisions aujourd’hui qui auraient dû être prises il y a des mois, on gère les choses avec populisme, le pays a besoin d’une vision et de quelqu’un capable de prendre les commandes », a-t-il ajouté.

« J’appelle des blocs parlementaires à s’unir et décréter la suspension de leurs activités au Parlement pour que cesse cette mascarade puis si la situation sanitaire est propice je serai le 25 juillet dans la rue pour appeler, avec le peuple, à la chute de ce système. Après cela un commandement va émerger et apparaitra par ses actions sur le terrain, le leader se démarquera par sa capacité à encadrer, à être écouté et à rassembler et ces profils existent », a conclu Noureddine Ben Ticha.

M.B.Z